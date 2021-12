Top 14 - Clermont : Retière nouveau directeur sportif, Rougerie nommé team manager

"Développer le rayonnement qui se doit d'être le nôtre"



Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce jeudi matin au stade Marcel-Michelin, Jean-Michel Guillon a dévoilé le nouvel organigramme de l'ASM.L'ancien entraîneur des avants du XV de France devenu ensuite directeur technique de la Fédération française de rugby (FFR) travaillera en étroite relation avec Guillon mais aussi avec l'entraîneur de l'équipe première Jono Gibbes ainsi que le centre de formation. Chargé notamment d'animer la cellule de recrutement et en charge de la vision "à moyen et long terme" des Jaunards,« Didier vient nous rejoindre avec une multitude de compétences que nous nous réjouissons de pouvoir exploiter au sein du club. Il sera un appui sûr et bénéficie d’une expérience et d’une reconnaissance dans le milieu qui seront de précieux avantages pour le club dans les missions qui lui seront confiées. »Ex-joueur emblématique de l'ASM, l'ancien international français effectue son retour au contact du groupe. Il sera en charge de l'organisation comme du management du quotidien des joueurs. "Le retour d’Aurélien Rougerie dans une mission plus proche du collectif est aussi une nouvelle opportunité pour le club de bénéficier de son leadership de manière plus concrète et quotidienne", a expliqué le président clermontois jeudi, qui n'a pas caché son souhait de redorer au plus vite le blason de l'ASM. "C’est avec beaucoup de fierté que nous nourrissons l’ambition de développer, au plus vite, le rayonnement qui se doit d’être le nôtre vis-à-vis de tous ceux, partenaires et supporters, qui nous soutiennent depuis toujours avec une fidélité et une passion qui n’ont pas d’équivalent." Les arrivées de Retière et de Rougerie vont dans ce sens.