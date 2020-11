Top 14 : Clermont pulvérise Castres à Pierre-Fabre

Castres à 13 dès le début de la seconde mi-temps

TOP 14 / 10EME JOURNEE

Vendredi 27 novembre 2020

Samedi 28 novembre 2020

Dimanche 29 novembre 2020

Clermont connait des difficultés en déplacement depuis le début de la saison. Paradoxalement, lorsqu'il parvient le temps d'une soirée à faire oublier qu'il ne voyage plus aussi bien actuellement qu'il avait su le faire par le passé, le club clermontois n'y va pas avec le dos de la cuillère. Sur la pelouse de Brive, le 31 octobre dernier, l'ASM avait obtenu son premier succès à l'extérieur en étrillant le CAB (43-21).pour ajouter un deuxième succès hors de leurs bases à leur compteur. Une victoire assortie du bonus offensif qui permet à Clermont, pour son retour sur les pelouses trois semaines après sa défaite à La Rochelle (19-10) deMené à la pause par Castres (14-13), l'ASM s'est envolée en seconde mi-temps sur la pelouse de Pierre-Fabre grâce à Lopez, au diapason au pied de sa prestation d'ensemble, avec un essai au quart d'heure de jeu notamment pour récompense. Le cavalier seul des Auvergnats au retour des vestiaires (27-0) doit également beaucoup aux prestations de Paul Jedrasiak et du virevoltant japonais Kotaro Matsushima, tous deux auteurs de l'un des essais clermontois de ce match eux aussi. Mais si Clermont a corrigé le CO chez lui vendredi soir, il le doit surtout à la grande indiscipline des locaux (16 fautes, contre 4 côté auvergnat), à l'image de cette action du début de seconde mi-temps qui a obligé les Castrais à poursuivre le match à treize contre quinze dans la foulée d'un essai de pénalité. Le pire, c'est que Clermont n'avait même pas besoin de ça vendredi.Castres -: 14-4015h15 : Toulon - Pau18h15 : La Rochelle - Brive18h15 : Montpellier - Bordeaux-Bègles18h15 : Toulouse - Agen18h00 : Racing 92 - Bayonne21h05 : Lyon - Stade Français