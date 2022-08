Top 14 - Clermont : Penaud prendra sa décision en mars concernant son avenir

Quid de l'avenir de Damian Penaud ? Le centre (ou ailier) international français, aujourd'hui âgé de 25 ans, porte les couleurs de l'ASM Clermont, soit son club formateur, depuis ses débuts dans le monde professionnel, à savoir lors de l'année 2016. Son contrat actuel court jusqu'au mois de juin 2023. Mais visiblement, à propos de son avenir, le principal intéressé a bien l'intention de s'accorder un temps de réflexion. C'est ce qu'il a ainsi notamment confié, à l'occasion de la causerie de rentrée organisée par la Ligue nationale de rugby (LNR), du côté de Paris. Avec des propos rapportés par le quotidien sportif français L'Equipe : "Aujourd'hui, je suis à Clermont. Mon avenir est un peu flou. J'ai envie de me laisser du temps de réflexion. Je prendrai ma décision en mars après le Tournoi. J'attends de voir si Clermont sera compétitif dans les deux compétitions. Je suis un compétiteur et j'ai envie de gagner des titres. Je ne me vois pas dans un club qui ne gagne pas. Mais ce n'est pas quelque chose qui me tracasse au quotidien."

"Je prendrai ma décision sagement"

L'an passé, lors de la dernière saison de Top 14, Clermont avait alors pris la septième place du classement du championnat de France de rugby. Par conséquent, le club n'avait alors pas pris part aux phases finales. De quoi jouer sur son choix ? "Un peu quand même. Disputer les phases finales, c'est autre chose. C'est galvanisant. L'ASM est le club qui est venu me chercher, qui m'a fait confiance. Je leur dois du respect. Si le club retrouve les sommets, il n'y a pas de raison que je parte. Je prendrai ma décision sagement. Elle sera mûrement réfléchie. Je ne suis pas pressé. J'attendrai la fin du Tournoi. Le sportif est très important à mes yeux mais il n'y a pas que ça non plus. On verra bien."