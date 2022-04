Top 14 - Clermont : Penaud absent six à huit semaines ?

Clermont se qualifiera-t-il pour les barrages sans Penaud ?

Une blessure n’arrive jamais au bon moment, mais celle de Damian Penaud intervient à un moment décisif de la saison, lors de ce début de printemps où tout commence à se jouer. L’ASM Clermont n’a pas encore communiqué sur le sujet, mais il semblerait que les Auvergnats seront privés de leur centre international de 25 ans entre les six et les huit prochaines semaines, selon les informations de La Montagne. Le natif de Brive souffre d'une entorse tibio-fibulaire, ce qui l’a contraint de sortir du terrain à la 69eme minute du match contre…Brive remporté samedi dernier par Clermont sur le score de 41-10, où il avait d’ailleurs inscrit un essai, avant d’être remplacé par Camille Lopez. Si l’absence de six à huit semaines de Damian Penaud est belle et bien confirmée,, qui auront lieu les 8 et 15 mai.Actuellement huitième de Top 14, avec 53 points, Clermont n’est qu’à trois points de la sixième place, occupée par le Racing 92, et peut donc tout à fait encore se qualifier pour les barrages. Pour les demi-finales directes, il ne faut en revanche peut-être pas rêver, avec dix points de retard sur le deuxième, Bordeaux-Bègles, avec seulement quatre matchs à disputer. Mais cette qualification, Clermont devra aller la chercher sans Damian Penaud, qui ne sera sans doute de retour que pour le dernier match de saison régulière, contre l’actuel leader Montpellier. Un coup dur, car cette saison,