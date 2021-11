Top 14 - Clermont : Parra devrait partir

C’est une immense page qui va se tourner du côté de Clermont à la fin de saison. Selon toute vraisemblance, Morgan Parra, demi de mêlée historique de l’ASM, va quitter le club à l’issue de son contrat en juin 2022. C’est en tout cas ce que révèle RMC Sport ce lundi soir, alors que la semaine passée, le quotidien régional La Montagne affirmait que le joueur allait prolonger l'aventure en Auvergne. L’international français (71 sélections entre 2008 et 2019, 370 points) a reçu une proposition de prolongation de contrat de la part de ses dirigeants, mais il a préféré refuser, et il sera donc libre de s’engager où il veut dans les prochains mois. Toujours selon RMC Sport, trois clubs de Top 14 seraient intéressés par le profil de l’expérimenté n°9 : le Stade Français, Toulouse et Toulon. Mais il n’a encore donné sa priorité à personne.

Trois trophées gagnés cinq finales perdues pour Parra avec Clermont

Arrivé en 2009 à Clermont en provenance de Bourgoin-Jallieu, Morgan Parra a tout connu avec le club auvergnat. Il a été sacré champion de France en 2010 et en 2017 et a remporté la Challenge Cup en 2019, mais il a aussi perdu cinq finales : trois de Champions Cup en 2013, 2015 et 2017, et deux de Top 14 en 2015 et 2019. Au total, le natif de Metz a disputé 281 matchs sous le maillot de Clermont (2173 points, dont 20 essais), dont six cette saison (57 points) en Top 14, où l’ASM occupe actuellement la huitième place du classement, avec cinq victoires pour six défaites. Nul doute qu’il voudra finir en beauté en juin prochain avec une nouvelle finale !