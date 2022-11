Top 14 - Clermont : Ojovan prolonge trois ans

Ojovan est lié à Clermont jusqu'en 2026

Une prolongation à Clermont. Ce jeudi, via son compte Twitter officiel, le club de rugby, qui occupe actuellement la septième place du classement du championnat de France après un total de neuf journées de Top 14 déjà disputées, a annoncé la prolongation du contrat, pour trois années supplémentaires, de son pilier droit moldave Cristian Ojovan, arrivé en l'Auvergne en 2020, en provenance d'Aurillac en ProD2, et dont le bail actuel courrait jusqu'à la fin du mois de juin prochain. Dans le communiqué officialisant cette nouvelle, le principal intéressé était forcément ravi : «Je suis un meilleur joueur que lorsque je suis arrivé car le club m’a rapidement fait confiance et offert du temps de jeu. Je sais que j’ai, à l’ASM, tout pour continuer de progresser et l’ambition d’aller chercher des titres. Nous travaillons dur avec un staff exigeant et ultra compétent et nous jouons devant le meilleur public de France, dans un stade qui tremble lors de chaque réception. Sincèrement, et même si j’ai été sollicité par d’autres clubs, je sais que mon avenir est ici devant ce public et avec cette équipe. Je dois encore progresser dans ma façon de porter le ballon mais j’ai surtout encore beaucoup de choses à accomplir avec l’ASM Clermont Auvergne ».Le joueur formé du côté de la Section paloise, aujourd'hui âgé de 25 ans, est donc désormais lié à l'ASM jusqu'en 2026. Celui qui compte un total de quatre sélections en faveur de la Moldavie a disputé un total de 58 rencontres avec Clermont.Sur les huit premières journées de Top 14, cette saison, Ojovan a été titularisé à sept reprises. Avant de se retrouver ensuite à l'infirmerie, lors de la dernière sortie, en raison d'une légère entorse à un genou.