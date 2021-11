Top 14 - Clermont : Naqalevu opéré de la main et absent six semaines

Naqalevu revenait à peine de blessure

On ne reverra pas Apisai Naqalevu sur un terrain de rugby avant 2022. Le centre international fidjien de Clermont a en effet dû être opéré de la main droite en fin de semaine dernière, en raison d’une fracture du quatrième métacarpe, a annoncé ce lundi l’ASM. Le joueur de 32 ans sera donc absent environ six semaines. « Api » s’est blessé le 14 novembre dernier lors du test-match entre le pays de Galles et les Fidji (38-23) à Cardiff, où il honorait sa première sélection à XV (il en a vécu beaucoup à 7) et les examens complémentaires passés en Auvergne ont révélé que le joueur ne pouvait pas éviter l’opération., ainsi que les deux matchs de Champions Cup contre l’Ulster et Sale. Au mieux, il fera son retour le 8 janvier pour le déplacement sur la pelouse du Racing 92.Apisai Naqalevu est arrivé à Clermont en 2018, en provenance de Bordeaux-Bègles où il avait passé une saison, sa première expérience en France s’étant déroulée à Dax, entre 2015 et 2017.Il va donc encore manquer plusieurs matchs, alors qu’il est un cadre de l’ASM depuis son arrivée, avec 19 matchs de Top 14 au compteur en 2018-19 (5 essais), 9 en 2019-20 (1 essai, saison interrompue par la pandémie de coronavirus) et 17 la saison passée (4 essais). Rendez-vous en 2022 désormais !