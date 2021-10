Top 14 - Clermont : Matsushima vers la prolongation

30 matchs pour Matsushima avec Clermont

Kotaro Matsushima et Clermont, c’est une histoire qui devrait durer ! Arrivé en janvier 2020 à l’ASM, l’arrière international japonais (qui peut également évoluer à l’aile ou au centre) de 28 ans sera en fin de contrat en juin prochain, mais il y a de bonnes chances qu’il prolonge son bail en Auvergne. C’est en tout ce qu’a fait savoir le manager clermontois Jono Gibbes dans les colonnes de La Montagne. « Il y a des bénéfices des deux côtés. C’est un joueur qui correspond totalement à l’ADN du club.Nous sommes optimistes quant à sa prolongation », a déclaré dirigeant.Le natif de Pretoria devrait donc prolonger pour au moins une saison, jusqu’en juin 2023, soit deux mois avant le début de la Coupe du Monde en France, pour laquelle le Japon est déjà qualifié, grâce à son quart de finale lors de la dernière édition, à domicile. Sélectionné à 40 reprises (19 essais) avec les Cherry Blossoms, Matsushima a disputé deux matchs avec son équipe nationale cet été, les premiers depuis le Mondial 2019 (pandémie de coronavirus oblige) à l’aile contre les Lions britanniques et irlandais et à l’arrière contre l’Irlande.Mais il n’a pas joué dimanche lors du déplacement de l’ASM sur le terrain du Stade Français (victoire 22-14 des Parisiens), en raison d’une blessure aux adducteurs subie la veille.