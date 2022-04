Top 14 - Clermont : Matsushima officialise son départ

Clermont a tout fait pour le garder

C’est un secret de polichinelle depuis plusieurs semaines, mais Kotaro Matsushima l’a annoncé lui-même ce jeudi dans une interview à Midi Olympique : oui, il va bel et bien quitter Clermont à la fin de la saison et probablement rentrer dans son pays. « Ce fut une décision difficile. C’est plus un choix familial qu’autre chose, en fait... Il y a deux ans que je suis loin de mon pays, de ma famille, de mes amis… J’étais d’ailleurs souvent seul à Clermont, sans ma femme ni ma mère. Mais je veux partir d’ici en étant sûr que le club ait réalisé une bonne fin de saison. Je m’emploierai à aider l’ASMCA, sur ou en-dehors du terrain. (…)Je ne peux pas encore dire où je vais signer. Au Japon ? Peut-être… », confie l’arrière international japonais de 29 ans.Jono Gibbes, son entraîneur, a confirmé le départ du natif de Pretoria en conférence de presse, même si l’ASM a tout fait pour le garder, et n'a pas manqué de louer ses qualités sur le terrain : « Le processus de renégociation s'est bien passé, mais a été long. On a fait un très gros effort pour lui, mais le plus important dans son choix, c'était sa famille et ses amis, au Japon. (…) Il ne parlait pas beaucoup, mais il communiquait avec les ailiers sur le terrain. Son timing, son placement, le travail qu'il fait avant les actions... C'est toujours intéressant. C'est un bon exemple pour les autres. Évidemment, il est très perturbant balle en main. Il n'est pas très grand, mais il a beaucoup de courage sous les ballons hauts. »Actuellement blessé à l'épaule, il espère revenir en fin de saison régulière (l'ASM doit encore jouer contre le Stade Français, Biarritz et Montpellier) et éventuellement disputer les phases finale, Clermont étant actuellement à cinq points de la sixième place occupée par Toulouse.