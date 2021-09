Top 14 - Clermont : Lopez sur le départ ?

Camille Lopez serait sur le départ. Selon les informations de RMC Sport, l'ouvreur international français (18 sélections), pensionnaire de Clermont en Top 14 et aujourd'hui âgé de 32 ans, souhaiterait quitter son club actuel, à la fin de cette saison en cours, pour des raisons personnelles. Un club avec qui il est encore sous contrat jusqu'en 2023. Arrivé en 2014 au sein de la formation auvergnate, Camille Lopez est, depuis donc désormais sept ans, devenu un cadre de cette équipe. L'ouvreur, qui n'a plus été sélectionné en équipe de France depuis la Coupe du Monde 2019 et le quart de finale perdu contre le pays de Galles, a tout connu avec Clermont. Comme par exemple un titre de champion de France glané à l'issue de la saison 2014-15. Sans oublier non plus d'autres finales du championnat de France, mais cette fois perdues, ou alors celles en Coupes d'Europe, également perdues.

Hanrahan et Belleau pourraient le remplacer

A la base, l'ancien pensionnaire de l'Union Bordeaux-Bègles ou bien encore de Perpignan aurait dû quitter son club actuel en 2023, soit à l'issue de son contrat. Finalement, selon RMC Sport, cela ne serait donc plus le cas. Le média français pense même savoir que le joueur, qui aurait le mal du pays, souhaiterait retourner dans le Sud-Ouest, lui le natif d'Oloron-Sainte-Marie, à la fin de cette saison en cours. Une envie que le principal intéressé aurait ainsi également déjà partagé avec son entraîneur en chef, à savoir Jono Gibbes, arrivé pas plus tard que cet été, ainsi qu'à ses dirigeants. Ces derniers auraient déjà, quoi qu'il arrive, commencé à chercher un tout nouvel ouvreur. Recruté pour cette saison actuelle, l'Irlandais JJ Hanrahan possède, dans son contrat, une option pour être encore là la suivante. Le Toulonnais Anthony Belleau serait également une option, alors que son nom circule actuellement dans plusieurs clubs.