Top 14 - Clermont : Lopez absent environ un mois

#InfirmerieASM ⚠️ Environ un mois d’arrêt pour Camille Lopez ⚠️

- Disjonction acromio-claviculaire de stade 2 de l'épaule gauche

Bon rétablissement @Lopezcamille64 💪



Lopez, un titulaire indiscutable

Camille Lopez est fixé ! L’ouvreur de Clermont souffre d’une disjonction acromio-claviculaire de l’épaule gauche, suite à son contact avec Richie Arnold lors du quart de finale de Champions Cup entre Clermont et Toulouse ce dimanche (victoire 21-12 des Toulousains). Ce placage à retardement s’était déroulé dès la 4eme minute de la rencontre, et Lopez avait été remplacé dans la foulée par Tim Nanai-Williams. Le joueur de 32 ans a passé une IRM ce lundi à la clinique de la châtaigneraie de Beaumont, qui a confirmé le diagnostic du médecin clermontois.. Cela signifie qu’il manquera la réception de Brive ce samedi, le déplacement à Lyon le 24 avril et celui sur la pelouse du Racing 92 le 8 mai. L’international français aux 28 sélections (167 points), sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’ASM, fera son retour le 15 mai lors de la réception de Toulon si tout va bien.Cette saison, Camille Lopez est une fois de plus un élément indispensable du XV auvergnat, dont il porte les couleurs depuis 2014. Le natif d'Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) a disputé 18 matchs (16 comme titulaire) de Top 14 sur 20 possibles, pour 247 points, et quatre matchs de Champions Cup (tous comme titulaire) sur quatre possibles, pour 35 points, avec les Jaunards.avec quatre points de retard sur la deuxième place (occupée par La Rochelle) directement qualificative pour les demi-finales, et sept points d’avance sur le septième (Toulon), le premier non qualifié pour les phases finales à ce jour.