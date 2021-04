Top 14 - Clermont : Le club officialise l'arrivée de Gibbes au poste d'entraîneur principal

#OFFICIEL ⚠️Jono Gibbes jusqu’en juin 2024 ⚠️

Dès le mois de juillet, Jono Gibbes, champion de France avec l’ASM Clermont Auvergne en 2017, fera son retour au club en tant qu’entraîneur principal #YellowArmy



Gibbes va succéder à Azéma

Ce n'était plus qu'une question de temps avait que cette nouvelle ne soit officialisée. C'est désormais chose faite, alors que le suspense n'était clairement plus de mise depuis bien longtemps. Ce jeudi matin, via son compte Twitter officiel, le club de l'ASM Clermont Auvergne a officialisé le nom de son entraîneur principal, qui prendra les rênes de l'équipe première, à partir de la saison prochain. En effet, il s'agit de. A cette époque, il était en charge des avants. Par la suite, il avait rejoint l'Ulster avant de rentrer au pays puis de débarquer à La Rochelle.Gibbes commencera sa nouvelle mission à compter du début du mois de juillet prochain, alors que son contrat, qu'il vient tout juste de signer, pour les trois prochaines saisons, court jusqu'à la fin du mois de juin 2024. Jono Gibbes, qui occupe actuellement le poste de directeur sportif du côté du club de La Rochelle, prendra la succession de Franck Azéma à ce poste. Pour rappel, ce dernier, par la voix de sa formation actuelle, avait annoncé, au mois de février dernier, son départ de ses fonctions d'entraîneur du club de l'ASM Clermont Auvergne. A noter également que pour ce poste d'entraîneur principal, plusieurs pistes avaient été étudiées.Des entraîneurs britanniques avaient été pressentis. Finalement, le Néo-Zélandais a eu la préférence de la formation auvergnate et son nom était remonté assez rapidement en haut de la pile des candidatures, selon les informations de RMC Sport.