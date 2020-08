Top 14 - Clermont : L'ASM pourrait accueillir 10 000 spectateurs contre Toulouse

A partir de vendredi prochain, le Top 14 reprend officiellement ses droits. Interrompue à la mi-mars, en raison de la pandémie de coronavirus, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde, la saison 2019-20 n'était finalement pas allée à son terme. Désormais place donc à l'exercice 2020-21. Dès la première journée du championnat de France de rugby, des chocs seront déjà au programme. Dimanche prochain à 21h00, l'ASM Clermont accueillera ainsi le Stade Toulousain. En raison de la situation sanitaire, les rassemblements ne doivent pas accueillir plus de 5 000 spectateurs, selon la loi actuellement en vigueur. Toutefois, certains départements, qui ne sont actuellement pas classés en rouge, peuvent bénéficier de dérogations. Le Puy-de-Dôme fait donc partie des heureux élus. La formation auvergnate a donc bel et bien l'intention d'en profiter pour son entrée en lice, espérant ainsi pouvoir se produire devant un public composé d'au moins 10 000 personnes. Ce samedi, le Préfet du département, à savoir Philippe Chopin, se trouvait au stade Michelin.

Une jauge qui couvrirait les abonnés et les partenaires

Au même moment, deux formations de l'ASM étaient alors en train de s'affronter, dans le cadre d'un match de pré-saison. Déjà pour cette rencontre, le club clermontois était parvenu à obtenir une dérogation pour pouvoir accueillir 6 000 personnes. Si seulement 5 263 supporters étaient finalement venus, le Préfet du département, présent aux côtés du nouveau président de Clermont, à savoir Jean-Michel Guillon, s'est montré satisfait du respect des distanciations physiques. Par conséquent, il devrait ainsi permettre l'accueil de 10 000 personnes dimanche prochain. Une jauge qui couvrirait alors tous les abonnés et les partenaires. Dans des déclarations accordées à La Montagne, Philippe Chopin a ainsi notamment déclaré : « Avec le président Guillon, nous avions déjà fait une réunion mardi, dès mon arrivée. Le dossier était déjà très bien. Et là nous avons apprécié « in vivo » de l'efficacité du dispositif. Tout ce qui a été écrit dans le dossier est tenu. Le système de sécurité est le même que si le stade était plein. C'était un match test important. Si la région ne passe pas en zone rouge, avec les dispositions prises aujourd'hui, je ne vois aucune raison qui empêcherait une dérogation supérieure. » Une décision définitive est attendue au plus tard ce mercredi.