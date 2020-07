Top 14 - Clermont : Laidlaw, direction le Japon

Laidlaw retrouvera un autre joueur passé par le Top 14



【2020年度新加入選手のお知らせ】

🏉グレイグ・レイドロー(Greig Laidlaw)前所属・クレルモン/スコットランド出身

🏉リアム・ギル(Liam Gill)前所属・LOU/オーストラリア出身

🏉アナル・ランギ(Anaru Rangi)前所属・REBELS/ニュージーランド出身https://t.co/suLEyoNKub#shiningarcs pic.twitter.com/T9qldBh0ql



— S h i n i n g A r c s_o f f i c i a l (@ShiningArcs) July 6, 2020

Après Beauden Barrett, Greig Laidlaw. Au même titre que l'ouvreur vedette des All Blacks, qui évoluera la saison prochaine sous les couleurs des Suntory Goliath,Après trois saisons à Clermont, l'ancien capitaine du XV du Chardon a décidé de suivre les traces de l'aîné des frères Barrett. Lundi, Laidlaw a ainsi annoncé sur son compte Instagram qu'il, cinquième au moment de l'arrêt de la saison japonaise en raison de la pandémie de Covid-19. Un peu plus tôt, la franchise japonaise en personne avait officialisé le renfort du joueur de 34 ans vainqueur à deux reprises du Challenge Européen, la première fois avec Gloucester, la seconde sous les couleurs de l'ASM., qui s'est renforcé récemment au poste de numéro 9 avec l'arrivée de Sébastien Bézy. Le vétéran avait fait ses adieux le 29 février dernier (victoire 32-15 à Agen) à l'ASM. Lundi, il a fait part de son bonheur de rejoindre le Japon, un pays dont il est manifestement tombé sous le charme en 2016, un sentiment encore amplifié à l'occasion de la dernière Coupe du Monde.« J'ai pu découvrir le pays, les gens incroyables et la culture pour la première fois en 2016 et à nouveau lors de la Coupe du Monde, l'année dernière. C'est un pays qui m'a toujours chaleureusement accueilli. Être maintenant chez moi et rejoindre la famille Shining Arcs est extrêmement excitant », ne cache pas l'ancien Clermontois, battu en finale du Top 14 l'année dernière par Toulouse (24-18).« J'ai joué pour des équipes incroyables au cours de ma carrière de rugby et je suis ravi de continuer avec NTT Shining Arcs. J'ai hâte d'apporter mon expérience et ce que j'ai appris avec moi au Japon et de découvrir la culture du rugby et de tout ce que ce pays fantastique a à offrir. J'ai hâte de commencer! » A noter qu'aux Shining Arcs, l'Ecossais retrouvera Beauden Barrett mais aussi un autre ex-pensionnaire du Championnat de France Liam Gill. Comme son futur coéquipier, l'ex-troisième ligne du LOU a quitté le Top 14 après trois ans de bons et loyaux services.