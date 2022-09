Top 14 - Clermont : Kubriashvili absent plusieurs semaines

🟡🔵 Des retours espérés pour Lyon et quelques semaines d’arrêt pour Davit Kubriashvili victime d'une entorse du genou droit (ligament latéral interne)



Toutes les nouvelles de l'effectif avant #ASMLOU ⤵️https://t.co/kIvEwpnfZC pic.twitter.com/6ZrV8h2euk

— ASM Rugby (@ASMOfficiel) September 28, 2022

Kubriashvili n'a pas encore fait ses débuts avec Clermont

Coup dur pour Clermont. Mercredi, via un communiqué, le club auvergnat, quatrième du classement avec neuf points et après quatre journées, a annoncé la blessure de Davit Kubriashvili. Le pilier droit géorgien de 36 ans souffre d'une "légère entorse du ligament latéral interne" à son genou droit., "pris accidentellement en porte-à-faux", avant la rencontre jouée et gagnée face au club de La Rochelle (22-13). Par conséquent, le principal intéressé, qui compte déjà un total de 47 sélections à son actif, sera ainsi éloigné des terrains et des compétitions pour les semaines à venir. Le joueur venait tout juste d'arriver au sein de la formation de l'ASM. Le but étant ainsi qu'il supplée Rabah Slimani, absent pour une durée d'un total de quatre mois, en raison d'une blessure à un bras.Cette blessure va donc l'obliger à patienter encore un peu avant d'effectuer ses grands débuts sous le maillot de sa toute nouvelle formation. Par conséquent, Clermont sera bel et bien obligé de faire sans lui, du côté du stade Michelin, ce samedi après-midi à 17h00, à l'occasion de la réception du club de Lyon, dans le cadre de la cinquième journée du Top 14.Le verdict est ainsi également tombé pour lui, et il souffre "d'une lésion musculaire aux ischio-jambiers et sera indisponible plusieurs semaines". Dans le même temps, pour ce week-end, l'ASM va pouvoir récupérer ses Argentins, le deuxième ligne Tomas Lavanini et l'ailier Bautista Delguy, de retour du Rugby Championship depuis le début de cette semaine, après un duel contre l'Afrique du Sud, chez les Springboks.