Top 14 - Clermont : Jean-Michel Guillon nommé président

Guillon : « C'est bien entendu un honneur de devenir le président de l'ASM »

La succession d'Eric de Cromières est désormais assurée. Le président de club de rugby de Clermont, brutalement décédé la semaine dernière à l'âge de 66 ans des suites d'un cancer, va voir son oeuvre être poursuivie par Jean-Michel Guillon, aujourd'hui âgé de 61 ans et ancien DRH de Michelin entre 2008 et 2019. Via un communiqué, suite à un conseil d'administration réuni en urgence, le club a notamment indiqué : «A l'issue de cette rencontre, à laquelle participait l'ensemble des administrations, il a été procédé à l'élection, à l'unanimité, avec prise de fonction immédiate, de Jean-Michel Guillon en tant que président directeur général du club. » La nomination de ce dernier à la tête de l'ASMCA, pensionnaire de Top 14, n'est pas vraiment une surprise, dans la mesure où son nom était déjà évoqué depuis désormais quelques jours. Directeur de l'innovation et des partenariats de la multinationale Michelin depuis un an, Jean-Michel Guillon était « haut cadre (dans l'entreprise) depuis de nombreuses années. »Après cette nomination, il s'est également exprimé sur le site du club : « Même dans ces tristes circonstances, c'est bien entendu un honneur de devenir le président de l'ASM. Dans la lignée de mes prédécesseurs, je m'attacherai avant tout à continuer de m'imprégner fortement de la culture de ce club et de son écosystème, avec un véritable souci d'écoute, de proximité, le tout dans une démarche de poursuite de la performance. » A en croire les informations de La Montagne,qui entourera Jean-Michel Guillon. Quoi qu'il en soit, ce dernier va très vite être contraint de mettre les pieds dans le plat, avec de réelles discussions qui l'attendent déjà, que ce soit avec la FFR et World Rugby concernant le nouveau calendrier international ou bien alors celles tournant autour de la limite de spectateurs dans les stades, à l'occasion de la reprise du Top 14, fixée au mois de septembre prochain.