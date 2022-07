Top 14 - Clermont : Fofana met un terme à sa carrière

Plus d'informations à suivre.



« Après 15 belles années au sein de l’ASM et de la belle famille du rugby français, une nouvelle page se tourne pour moi. Ces deux dernières années ont parfois été difficiles à gérer… Un constat évident que mon corps n’encaissait plus le niveau d’exigence que demande maintenant le rugby professionnel. Je fais donc le choix d’anticiper l’arrêt de ma carrière. Un grand merci à l'ASM pour toutes ces années à mes côtés, ces moments sportifs extraordinaires vécus ensemble. Merci à mes proches et tous ceux qui m'ont soutenu. Et bien sûr à vous, passionnées du rugby, qui faites l'essence même de ce sport. Merci pour tout », a expliqué Wesley Fofana, via un message publié sur son compte Twitter.