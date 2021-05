Top 14 - Clermont : Fin de saison pour Vahaamahina

#ASMOfficiel Fin de saison pour Sébastien Vahaamahina qui devra subir dans les prochains jours une opération chirurgicale réparatrice après la détection d'une hernie discale.

Bon rétablissement @SebVahaa



— ASM Rugby (@ASMOfficiel) May 27, 2021

23 matchs cette saison pour Vahaamahina

Coup dur pour Clermont à deux journées de la fin de la saison régulière ! Le club clermontois ne pourra pas compter sur son deuxième ligne Sébastien Vahaamahina, qui sera absent jusqu’à fin août. L’ancien international français, âgé de 29 ans, souffre en effet d’une hernie discale au niveau des vertèbres thoraciques et sera opéré dans les prochains jours. «Après consultation auprès d’un neurochirurgien référent au CHU Gabriel-Montpied de Clermont Ferrand, une solution chirurgicale a été décidée. Elle sera réalisée dans les prochains jours par le neurochirurgien Aurélien Coste, à Clermont, et l’écartera de la compétition pour une période d’environ trois mois », précise le site officiel de l’ASM.Cette saison, l’ancien joueur de Brive (2010-11) et de Perpignan (2011-14) a disputé 20 matchs en Top 14 (dont 18 comme titulaire) et a marqué un essai contre Agen, et trois matchs de Champions Cup (tous comme titulaire), soit un total de 23 rencontres, son record depuis la saison 2015-16 (26).L’ASM compte actuellement cinq points d’avance sur Toulon, premier non-qualifiable, et cinq de retard sur la deuxième place directement qualificative pour les demi-finales. Pour remplacer le héros malheureux du dernier quart de finale des Bleus en Coupe du Monde (il avait marqué un essai puis écopé d’un carton rouge contre le pays de Galles), Franck Azéma pourrait faire appel à Paul Jedrasiak, Peceli Yato, Thibaud Lanen, Miles Amatosero ou Joel Everson.