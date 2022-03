Top 14 - Clermont : Fin de saison pour Naqalevu ?

De grosses échéances à venir pour Clermont

La rechute pour Apisai Naqalevu ? Selon le quotidien auvergnat La Montagne, le centre fidjien de Clermont s’est fait mal dimanche contre Bordeaux-Bègles en match en retard de Top 14 au même endroit qu’en juin 2021, à l’avant-bras gauche. Le joueur de 32 ans était sorti à la 21eme minute contre l’UBB (victoire 29-26 de l’ASM), et avait été remplacé par Tani Vili (appelé depuis dans le groupe France pour préparer le match contre l’Angleterre).De retour sur les terrains en octobre, le Fidjien n’avait joué qu’un match, le temps de se blesser à la main avec sa sélection lors de la Tournée d’automne, et il était revenu à compétition fin janvier. Il a disputé au total sept matchs cette saison, tous en Top 14, pour un essai marqué.Jean-Pascal Barraque, Tani Vili et George Moala devraient le remplacer au centre pour cette fin de saison qui s'annonce intense pour Clermont, qui peut toujours rêver des phases finales de Top 14.Les Clermontois sont également toujours engagés en Champions Cup, avec un huitième de finale à jouer le mois prochain contre Leicester, qui évoluera à domicile au match retour. On verra Apisai Naqalevu, qui a déjà disputé 70 matchs sous le maillot jaune et bleu depuis 2018, sur les terrains clermontois la saison prochaine, puisqu'il a prolongé son contrat jusqu'en juin 2024. Il avait joué auparavant à Dax puis à Bordeaux-Bègles.