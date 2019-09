Rien ne va plus à Paris, où l'équipe d'Heyneke Meyer a concédé dimanche, en clôture de la 5e journée du Top 14, une 4e défaite face à Clermont (18-32).

Le Stade Français avait réussi, de manière presque miraculeuse, à croiser devant au score à la pause grâce au nouvel essai de son arrière Kylan Hamdaoui (40e). Mais l'ASM, aussi sous pression, va se montrer plus clinique au retour des vestiaires avec les réalisations coup sur coup de Samuel Ezeala (41e) et de Frizt Lee (51e). La botte de Jake McIntyre (22 points), qui pèse de plus en plus dans ce collectif clermontois, a fait le reste.

Au classement, les Parisiens sont désormais seuls lanterne rouge quand Clermont se hisse dans le Top 6 (5e).