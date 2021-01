Top 14 - Clermont : Barraque va rester jusqu'à la fin de la saison

Il devrait rester jusqu'à la fin de la saison. En effet, Jean-Pascal Barraque, arrivé à Clermont en tant que joueur supplémentaire, devrait terminer la saison de Top 14 de rugby actuellement en cours. Pour cela, le joueur devrait ainsi prolonger son bail en faveur de l'ASM. Après l'arrêt du circuit de rugby à 7, en raison de la pandémie de coronavirus, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde, le club auvergnat en avait ainsi profité pour recruter le septiste. Le rugbyman, aujourd'hui âgé de 29 ans, était alors sous contrat jusqu'au dimanche 3 janvier prochain. Dans des propos rapportés par le quotidien sportif L'Equipe, sur son site internet officiel, le principal intéressé a ainsi notamment déclaré : « Je vais prolonger six mois. » Ce nouveau contrat prendra donc désormais fin à la fin du mois de juin prochain.

Barraque : « J'avais prévu de revenir à XV après les JO »

Mais Barraque a également tenu à préciser : « Mais si Clermont atteint la finale du Top 14 (ndlr : le 25 juin), je serai avec le VII pour jouer le TQO (ndlr : tournoi de qualification aux Jeux Olympiques d'été de Tokyo au Japon) à Monaco. Franck (ndlr : Azéma) m'a assuré qu'il me laisserait partir. » Grâce à cette expérience avec le rugby à XV, au mois de novembre dernier, Barraque avait donc ainsi également eu l'opportunité de connaître sa première sélection avec le XV de France, à l'occasion de la Coupe d'automne des nations. Après la fin du mois de juin prochain et donc de son contrat avec Clermont, Jean-Pascal Barraque semble déjà savoir de quoi son avenir sera fait, entre rester à XV ou bien alors retrouver son contrat fédéral pour un retour dans le rugby à VII : « Pour ma vie familiale - j'ai une copine et deux enfants -, le circuit à VII est plus compliqué à vivre. J'avais prévu de revenir à XV après les JO. On verra... »