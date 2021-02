Top 14 - Clermont : Azéma quittera son poste d'entraîneur à la fin de la saison

⚠️ #ASMOfficiel ⚠️ #CommuniquéOfficiel

Direction Montpellier pour Azéma ?

C'est une page qui s'apprête à se tourner à Clermont. En effet, ce lundi, via un communiqué publié sur son compte Twitter officiel, le club, pensionnaire du Top 14 de rugby, a annoncé que son entraîneur, à savoir Franck Azéma, aujourd'hui âgé de 49 ans, allait quitter son poste d'entraîneur de l'ASM, à la fin de cette saison 2020-21 actuellement en cours, soit au mois de juin prochain.Dans un premier temps, Azéma a été l'adjoint de Vern Cotter, avant donc de prendre du gallon en prenant en charge l'équipe première en 2014. Sous les ordres du manager, Clermont a ainsi notamment remporté un titre de champion de France en 2017.Dans ce communiqué, Jean-Michel Guillon, l'actuel président de l'ASM, a réagi : « Dans la mesure où la décision de Franck est de s'engager dans un nouveau projet, pour des raisons qui lui appartiennent, il n'est dans l'intérêt de personne de bloquer la situation et de perdre du temps. Nous avons la confirmation et la certitude de la totale implication de Franck dans les prochains mois et savons qu'il aura à cœur de refermer cette page clermontoise de la meilleure des manières avec l'ambition de rajouter une ligne au palmarès de l'ASM. »Au mois de janvier dernier, il aurait été en contact avec le club de Montpellier et aurait ainsi même participé à une réunion en visioconférence avec Mohed Altrad, l'actuel président du MHR. Ce dernier est actuellement en quête d'un nouvel entraîneur alors que l'intérim de Philippe Saint-André est censé prendre fin à la fin du mois de juin prochain.