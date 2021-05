Top 14 - Clermont : Azéma frustré par un nouveau match inachevé

Une victoire est toujours satisfaisante même si tout n’est pas parfait. Cette sensation colle à la peau de Clermont, vainqueur (37-27) sans convaincre du derby contre Brive samedi au stade Marcel-Michelin. Bien que ce succès suffise aux locaux pour prendre la troisième place, Franck Azéma a émis des regrets après la rencontre. Notamment sur le trou d’air de ses joueurs dans les dix dernières minutes qui leur a coûté le bonus offensif. « Je suis un peu déçu car à la 70eme nous avions encore le bonus offensif et en une minute, nous avons pris quatorze points », a-t-il réagi pour Rugbyrama. Ce scénario, même s’il n’est pas venu gâcher la fête cette fois-ci, rappelle celui du match contre Lyon (défaite 41-30) la semaine dernière, quand Clermont a cédé dans les cinq dernières minutes alors qu’il menait 30-27. Des fins de match difficiles qui viennent frustrer l’entraîneur de l’ASM et qui pourraient jouer des mauvais tours aux Clermontois en fin de saison.

Des erreurs à ne plus reproduire

« Ce n’est pas ça qui m’inquiète (de perdre des points en fin de match, ndlr). C’est plutôt de ne pas avoir de régularité de bout en bout. J’aimerais que l’on arrive à trouver cette complicité et cette complémentarité durant tout le match, avec une bonne conquête, notre défense… Avoir un match plein. Nous n’avons pas eu suffisamment de matchs pleins cette saison », a-t-il reconnu. D’autant que du très lourd attend les Jaunards pour ce sprint final. Ils vont croiser le fer avec les quatre autres équipes du top 5, à savoir le Racing 92, le RC Toulon, le Stade Toulousain et La Rochelle. La première de ces quatre échéances est programmée samedi (14h45) contre les Racingmen à la Paris La Défense Arena. « Cela va être épais, cela va être rude », annonce Azéma qui s’attend à une réaction des Ciel et Blanc après leur défaite dans le derby samedi contre le Stade Français. La course aux phases finales est lancée.