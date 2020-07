Top 14 : Clermont aura un nouveau président en milieu de semaine

C'est triste, mais Clermont doit se préparer à l'après Eric de Cromières. Quelques jours après la disparition tragique d'un président qui faisait l'unanimité dans le monde du rugby, les Jaunards vont devoir élire son successeur. Un conseil d'administration aura lieu en milieu de semaine prochaine pour nommer le cinquième président de l'ère professionnelle de l'ASM Clermont Auvergne. D'après Rugbyrama et La Montagne, un homme aurait la faveur des pronostics : Jean-Michel Guillon. Haut-cadre de Michelin, il est actuellement Directeur de l'innovation et des partenariats. Auparavant, il a occupé un poste de DRH pendant onze ans. Son travail y avait été remarqué.



Le prochain président de Clermont aura la lourde tâche de succéder à un homme apprécié de tous. De 2012 à 2018, son travail à la tête des Jaunards mais aussi les valeurs qu'il véhiculait avaient été salués. Durant le mandat d'Eric de Cromières, le club de Top 14 a remporté le championnat de France mais aussi trois finales de Champions Cup et une victoire en Challenge Européen. Un héritage éternel.