Top 14 : Clermont annonce l'arrivée de Payne, Poite va remiser le sifflet et rejoindre Toulon

#OFFICIEL ⚠️ Jared Payne (Ulster Rugby) nommé entraineur de la défense de l'ASM Clermont Auvergne !

Jared Payne (36 ans, 20 sélections avec l’Irlande) intégrera dès la saison prochaine le staff sportif de Jono Gibbes. #YellowArmy



L'article complet ⤵️https://t.co/Rg6zrko7Xt pic.twitter.com/4POfrffRxs



— ASM Rugby (@ASMOfficiel) April 13, 2022

Poite à Toulon, c’est fait

Il va y avoir du mouvement dans les staff en Top 14 la saison prochaine. Alors que Clermont est au bord de l’élimination en Champions Cup et en position délicate au classement du Top 14, le club auvergnat a confirmé l’arrivée au poste d’entraîneur en charge de la défense de l’ancien international irlandais Jared Payne, actuellement en poste en Ulster. « Jared est un entraineur extrêmement précis, appliqué et rigoureux, a confié dans un communiqué Jono Gibbes, qui a eu son futur adjoint sous ses ordres en Ulster. C’est un homme qui fédère autour de ses idées et sera capable de nous faire évoluer positivement aussi bien stratégiquement que techniquement dans le domaine de la défense qui est hautement stratégique dans le rugby moderne. » Jared Payne va ainsi remplacer dans ce rôle Benson Stanley. Ce dernier ne va pas quitter le staff clermontois mais devenir entraîneur en charge de la technique individuelle.La rumeur était insistante depuis plusieurs jours mais, cette fois, c’est officialisé. A l’image d’Alexandre Ruiz à Montpellier ou de Jérôme Garcès avec le XV de France, Romain Poite va raccrocher le sifflet au terme de la saison pour intégrer le staff technique de Toulon. Par l’intermédiaire d’un communiqué, le RCT a confirmé que l’arbitre aura pour rôle d’améliorer la discipline de la formation varoise. « Je suis très honoré d’intégrer ce grand staff du RCT à compter de la saison prochaine, a déclaré Romain Poite dans un communiqué. J’ai été ravi de ma rencontre avec le Président, Bernard Lemaitre, avec qui nous nous sommes rejoints dans la vision et la réflexion concernant mon poste. C’est aussi une grande opportunité pour moi de compléter ce magnifique staff doté de nombreuses excellences et expertises, mais aussi une opportunité de poursuivre ma passion rugbystique dans une nouvelle approche. Celle-ci me permettra de compléter mon expertise déjà pléthorique avec beaucoup d’humilité et de motivation. » Afin d’éviter toute suspicion, la Direction Nationale de l’arbitrage a été informée de cette signature et ne désignera pas Romain Poite pour les rencontres de Toulon jusqu’au terme de la saison.