Top 14 : Ce qu'il faut retenir de l'année 2021

L’année 2021 était celle du Stade toulousain. L’armada rouge et noir a confirmé sa supériorité à l’échelle nationale en soulevant, le 25 juin au stade de France, le 21eme Bouclier de Brennus de son histoire. Pour ce faire, les joueurs d’Ugo Mola, leaders après les 26 journées de la phase principale, ont remis le couvert face à une équipe du Stade rochelais (18-8) qu’ils avaient déjà dominée un mois avant en finale de la Champions Cup (22-17). Pour sa grande saison, Toulouse a été plébiscitée à l’occasion de la 17eme Nuit du rugby avec le trophée de meilleur joueur du championnat remis à son international Antoine Dupont, hors norme. Sans désormais Cheslin Kolbe, transféré au RC Toulon où Franck Azéma a également pris ses quartiers, les résultats sont toujours au rendez-vous. Les Stadistes ont démarré l’exercice 2021-2022 par six succès mais ils sont devancés à la mi-saison par Bordeaux-Bègles (1er), qui leur a infligé au début du mois leur troisième défaite (17-7) de la saison.

Contre son gré, Agen rentre dans l'histoire

En fond de classement, Agen a logiquement été relégué en Pro D2 et inscrit son nom dans le livre des records du top 14. Le SUA a faire pire que Bourgoin-Jallieu (11 points) lors de l’exercice 2010-2011 en ne prenant que deux points, plus faible total de points dans l’histoire du championnat. Il faut dire qu’avec 26 défaites en autant de sorties, les Lot-et-Garonnais ne pouvaient pas espérer bien mieux. La Pro D2, Bayonne n’a pas su non plus l’éviter. Le scénario est cruel pour l’Aviron, contraint de jouer les barrages par sa 13eme place au terme de la phase aller-retour. Dans le derby basque face à leur rival Biarritz, les Bayonnais ont craqué dans l’exercice de la séance de tirs au but après que six points ont été inscrit de chaque côté. Un résultat provoquant des scènes de liesse pour le BO et un immense chagrin pour son rival.