Top 14 - Castres/Darricarrère : « Il faut arriver à être constants dans ce championnat »

David Darricarrère (entraîneur des arrières de Castres)

« Le carton rouge (pour Yann David dès la 4eme minute, ndlr) est absolument mérité, il n’y a rien à dire. Dans ces cas-là, on se dit qu’il va falloir avoir du caractère pour exister. On l’a eu sur tout le match. On a eu un petit peu d’intelligence aussi pour pouvoir maintenir cette équipe de Lyon. Cela montre de la solidarité, du caractère mais aussi de l’intelligence, même si on a énormément donné de points, des pénalités retournées, ce sont des choses qu’on peut largement éviter. Après, la fin du match, c’est l’énergie déployée par les garçons pour aller chercher la victoire. C’est le point important de ce match, mais il y a encore beaucoup de points à améliorer. Les attitudes ont été plutôt positives sur le reste du match, même s’il y a trois pénalités retournées, un carton rouge inutile et très bête. Il faut qu’on arrive à améliorer encore tout ça. On a été plutôt disciplinés en première mi-temps, on ne prend que trois pénalités, ils en prennent une dizaine, ça c’est le point positif. Mais vous savez, on a gagné à Pau et on a perdu derrière, on a fait un bon match à Toulouse, et on a perdu derrière aussi. Il faut arriver à être constants dans ce championnat, c’est hyper important. La hargne et l’envie, c’est le minimum syndical à mettre tous les week-ends dans ce championnat long et difficile. Evidemment qu’il faut garder cet état d’esprit, mais progresser dans beaucoup de domaines encore. Aujourd’hui, il y a eu l’énergie et la volonté nécessaires pour gagner ici. Le chemin est encore long. Je suis arrivé mercredi, j’ai trouvé les joueurs plutôt concentrés, déterminés, enthousiastes pour travailler et faire de bonnes performances. Je ne sais pas si un carton rouge sert une équipe, mais ça démultiplie certainement les forces et l’envie, mais il faut éviter ce genre de bêtises. On sait que les Lyonnais mettent beaucoup de rythme. Ils ont mis beaucoup de vitesse et on a su s’adapter à 14 à bien défendre. Malgré des garçons en face capables de faire la différence à tout moment, on a été vigilant là-dessus, même si Tuisova nous a fait mal par moments. On a su résister, être intelligents au niveau des rucks, des contests, ne pas se mettre hors-jeu. Mais si on vient gagner ici et que derrière on fait une contre-performance contre Agen, ça n’aura servi à rien finalement. Par rapport à mon premier passage (en 2013-15, ndlr), c’est une autre équipe, une autre structure, un autre staff très étoffé et très compétent. Il faut trouver son mode de fonctionnement et on n’est pas loin de le trouver. »