Top 14 - Castres : Walcker prolonge jusqu'en 2025

"Je ne pouvais pas refuser cette proposition"

Bonne nouvelle pour Castres. Ce mercredi, via son compte Twitter officiel, le club tarnais de Top 14, qui occupe actuellement la douzième place du classement du championnat de France, a officialisé la prolongation de l'un de ses protégés. Et l'heureux élu est Quentin Walcker.Il ne s'agit pas du premier pensionnaire du dernier finaliste du championnat à prolonger son bail. Avant lui, Staniforth (2026), Zeghdar (2025), Humbert (2023) et Guillamon (2024) en avaient fait de même. Walcker (26 ans) a débarqué au sein de ce club à l'été 2021, en provenance de Perpignan. Pour une premier saison durant laquelle il a disputé environ une vingtaine de matchs.Une nouvelle qui a fait réagir le principal intéressé, qui s'est exprimé sur le site de sa formation : « Je ne pouvais pas refuser cette proposition ! Au niveau sportif, après ce que l’on a vécu la saison dernière, j’ai de grands espoirs dans ce groupe. Je prends part et j’adhère au projet. J’apprécie ce qui est mis en place par le club et les coachs, je me sens en confiance et bien au sein du plan de jeu. J’ai la chance d’être dans un groupe génial. J’ai parfois l’impression d’être au club depuis 10 ans (rires). Je suis content de continuer aussi cette aventure humaine.» Au sujet de cette prolongation, son entraîneur Pierre-Henry Broncan a aussi apporté sa réaction, dans ce même communiqué : « Quentin est un vrai Olympien. C’est quelqu’un qui travaille dur, qui est très professionnel dans son approche et qui cherche sans arrêt à s’améliorer. Sa prolongation va lui permettre encore de passer des caps et d’aider l’équipe à continuer à progresser. »