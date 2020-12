Top 14 - Castres : Un nouvel entraîneur des trois-quarts ?

Retour au CO pour Darricarère ?

Changement d'entraîneur à venir du côté de Castres ? A en croire Midi Olympique,Alors que le CO n'a pas eu la possibilité ce week-end comme il l'espérait d'aligner une deuxième victoire de rang, contre Bayonne, trois semaines après son succès sur la pelouse de Pau (17-13), le match face à l'Aviron ayant été reporté en raison de cas de Covid-19 dans les rangs basque,Nos confrères croient ainsi savoir que Prosper, visiblement sur un siège éjectable depuis un petit moment déjà, aurait ainsi été déjà démis de ses fonctions alors que son remplaçant, lui, n'est pas encore arrivé. Toutefois, il ne s'agirait que d'une question d'heures. L'avant-dernier du classement de Top 14, avec seulement trois victoires depuis le début de saison (pour 1 nul et déjà 6 défaites), aurait ainsi déjà choisi celui qui prendra le relais au sein du staff de l'ancien demi d'ouverture d'Agen, arrivé dans le Tarn au printemps de l'année dernière.Ce dernier connaît bien Castres pour avoir déjà fait partie du staff pendant deux ans par le passé, entre 2013 et 2015, en tant qu'entraîneur des arrières. Passé ensuite par Biarritz (Pro D2), l'équipe de France U20 - qu'il a conduite au titre de championne du monde - puis Mont-de-Marsan, qu'il a quitté après une saison alors qu'il avait signé pour deux ans,Cette année-là, les Tarnais et Darricarère étaient allés jusqu'en finale, n'échouant que sur Toulouse. Espérons pour le CO si son arrivée est confirmée que le retour de l'ancien numéro 10 redonnera le même allant à Castres.