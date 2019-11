Top 14 - Castres : Un nouveau coach en vue ?

Le CO a besoin d’un entraîneur de la défense. Depuis la défaite à Pau et la prise en charge du secteur par Mauricio Reggiardo, Castres cherche un homme pour s’occuper de sa défense. Seulement, les candidats ne se bousculent pas à la porte et les principales pistes évoquées sont déjà sous contrat (Chris Masoe, Pierre-Henri Broncan). C’est pourquoi le club tarnais pourrait se tourner vers Joe Worsley selon les informations du Midi Olympique. L’ancien coach de l’Union Bordeaux-Bègles, qui s’occupait de la défense girondine avant d’être promu entraîneur à la place de Rory Teague, serait tout proche de rejoindre le staff castrais. Au chevet de la Géorgie comme conseiller technique pendant la Coupe du Monde au Japon, l’Anglais aux 78 sélections est libre de tout contrat et serait le choix numéro un du Castres Olympique.