Top 14 - Castres : Rallier va raccrocher

May 31, 2021

Deux Boucliers de Brennus pour Rallier

Après avoir débuté sa carrière professionnelle en 2009 à Castres et avoir porté le maillot du CO pendant onze ans (il a été prêté à Colomiers en 2010-11), Marc-Antoine Rallier va ranger ses crampons à l’issue de cette saison. Le talonneur de 32 ans, sous contrat jusqu'en 2022, a annoncé ce lundi qu’il prenait sa retraite pour intégrer le staff du CO, en tant que « team manager ». «C’était important pour moi de rester proche du club, ce club qui représente beaucoup et qui m’a accueilli à seulement 14 ans, en 2003. Je suis très content de cette belle opportunité mais je veux à présent rester concentré sur cette importante fin de saison, j’ai à cœur de bien finir ma carrière de joueur », explique le natif de Nantes sur le site officiel de son club.Sa carrière pourrait s’arrêter samedi après le match de la 26eme journée contre Toulon, mais Castres ne désespère pas de pouvoir disputer les barrages, avec ses deux points de retard sur le Stade Français, sixième et dernier qualifiable. Il sera ensuite temps de prendre son rôle de Team Manager où il sera en charge, sous l’autorité de Pierre-Henry Broncan, de l’organisation de la vie de l’équipe d’un point de vue extra sportif.