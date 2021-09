Top 14 - Castres : Pieterse suspendu douze semaines

LIGUE NATIONALE DE RUGBY / COMMISSION DE DISCIPLINE

Mercredi 29 septembre 2021

Yann DAVID (AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO)

Ryno PIETERSE (CASTRES OLYMPIQUE)

Jeremy JORDAAN (RC VANNES)



Aviron Bayonnais Rugby Pro / USON Nevers Rugby (J4 Pro D2)Carton rougeM. Yann DAVID a été reconnu responsable de "Jeu dangereux" et plus particulièrement de "Plaquer un adversaire par anticipation, à retardement ou d'une manière dangereuse (plaquer dangereusement comprend, entre autres, plaquer ou tenter de plaquer un adversaire au-dessus de la ligne des épaules, même si le plaquage a débuté au-dessous de la ligne des épaules)".C'est le degré moyen de l'échelle de gravité qui a été retenu, soit une suspension de six semaines. Après prise en compte de la circonstance aggravante (casier disciplinaire), la sanction a été augmentée d'une semaine, et après prise en compte des circonstances atténuantes (reconnaissance de la culpabilité, expression de remords, conduite avant et pendant l'audience), la sanction a été réduite de trois semaines.Castres Olympique / Union Bordeaux-Bègles (J3 TOP 14)Carton rougeM. Ryno PIETERSE a été reconnu responsable de "Jeu dangereux" et plus particulièrement de "Plaquer, charger, tirer, pousser, ou saisir un adversaire dont les pieds ne touchent pas le sol".Compte tenu des éléments du dossier et du haut niveau de dangerosité de l'action, la Commission de discipline et des règlements a décidé de fixer le point d’entrée de la sanction à 24 semaines, soit un niveau plus élevé que le niveau supérieur prévu par le barème disciplinaire de la LNR. Après prise en compte des circonstances atténuantes (casier disciplinaire vierge, jeunesse et inexpérience, reconnaissance de la culpabilité, expression de remords, conduite avant et pendant l'audience), la sanction a été réduite de douze semaines.Carton rougea été reconnu responsable de "Jeu dangereux" et plus particulièrement de "Plaquer un adversaire par anticipation, à retardement ou d'une manière dangereuse (plaquer dangereusement comprend, entre autres, plaquer ou tenter de plaquer un adversaire au-dessus de la ligne des épaules, même si le plaquage a débuté au-dessous de la ligne des épaules)".C'est le degré moyen de l'échelle de gravité qui a été retenu, soit une suspension de six semaines. Après prise en compte des circonstances atténuantes (casier disciplinaire vierge, reconnaissance de la culpabilité, expression de remords), la sanction a été réduite de trois semaines.Stade Montois Rugby / RC Vannes (J4 Pro D2)Rapport du représentant fédéralLe Stade Montois Rugby et le RC Vannes ont été respectivement sanctionnés d'un avertissement au motif de "Bagarre(s) entre joueurs".Ces décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission d’appel de la FFR dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’intégralité de la décision motivée.