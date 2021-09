Top 14 - Castres : Pieterse s'excuse auprès de Lucu

Retour sur le carton rouge lors de #COUBB 🟥

Pieterse risque une longue suspension

Malheureusement pour lui, Ryno Pieterse a fait le tour des écrans dans le monde entier. Le deuxième ligne de Castres a été l'auteur d'un plaquage à retardement très dangereux sur Maxime Lucu samedi pour la réception de l'UBB, match comptant pour la troisième journée de Top 14., l'arbitre de la rencontre. Au lendemain des faits, le Sud-Africain conscient de la gravité de son geste qui aurait pu avoir de terribles répercussions sur la santé de Maxime Lucu lui a adressé un message d'excuses sur Instagram. « J’aimerais m’excuser auprès de Maxime Lucu pour mon geste d'hier.. Bonne chance pour la suite de la saison », a-t-il écrit.Lucu, fauché en plein vol, a cédé sa place dans la foulée à Yann Lesgourgues. Mais plus de peur que de mal pour lui après ce choc très spectaculaire. Le demi de mêlée bordelais a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux via ce tweet : « Merci à tous pour vos messages de bienveillance. Tout va bien ! Toujours debout. » Ryno Pieterse est désormais dans l'attente de la décision de la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby (LNR). Il risque une longue suspension. « Je ne me prononce jamais sur les sanctions ou les interdictions. Mais celle-ci est évidente, bien joué Romain, et pas besoin de s’étendre plus dessus., ancien arbitre international et très bien placé pour évoquer le sujet. Affaire à suivre.