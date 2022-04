Top 14 - Castres : Hounkpatin prolonge jusqu’en 2026

Une sélection en équipe de France pour Hounkpatin

Arrivé à Castres en 2018, Wilfrid Hounkpatin va y rester au moins huit ans. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison prochaine, le pilier de 30 ans a en effet prolongé ce mardi son bail avec le CO jusqu’en juin 2026. « Cette prolongation, c’est une immense joie et une très grande fierté. Je suis fier d’être un joueur du Castres Olympique et fier de représenter ce club sur les terrains, s’est réjoui le natif d’Aubagne sur le site de son clubJe suis très épanoui ici, je me reconnais dans les valeurs, on a le même ADN. Je suis quelqu’un de simple, très travailleur. J’ai envie de donner autant qu’on m’a donné ici, faire perdurer l’histoire du CO, faire en sorte que cette équipe existe dans le Top 14 pour bien des années, pour que nos supporters puissent vivre encore plein d’émotions à nos côtés. » Passé par Narbonne (2013-14) et Rouen (2015-18) avant d’arriver à Castres, Wilfrid Hounkpatin a disputé 77 matchs sous le maillot castrais dont 61 comme titulaire, toutes compétitions confondues, et a marqué 11 essais. Cette saison, il a joué 21 matchs et marqué 4 essais.« Le club est fidèle à sa politique qui vise à stabiliser son effectif dans toute la mesure du possible. Quand les joueurs restent longtemps attachés au club, cela renforce son identité. Avec Wilfrid Houkpatin, nous sommes dans cette logique. Il est arrivé de Rouen mais aura fait l’essentiel de sa carrière professionnelle à Castres.Avec sa simplicité et sa générosité, Il symbolise très bien notre culture et notre identité », s’est réjoui de son côté le président Pierre-Yves Revol. Sélectionné à une reprise en équipe de France, en juillet dernier lors de la Tournée en Australie, Wilfrid Hounkpatin rêve qu'il en soit de même l'été prochain au Japon. Pour cela, il faudra finir fort la saison avec le CO, actuel quatrième de Top 14 à quatre journées de la fin de la saison régulière.