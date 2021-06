Top 14 - Castres : Douze nouveaux joueurs au CO

🆕 Le Castres Olympique est en mesure d’officialiser l’arrivée de 1️⃣2️⃣ nouveaux joueurs pour la saison 2021/2022, dont Teariki Ben Nicholas et le jeune @AZeghdar.



Le recrutement complet 👉 https://t.co/srOawyIG33 pic.twitter.com/dZRLvSUePR

— Castres Olympique (@CastresRugby) June 15, 2021

Onze joueurs sur le départ

A la lutte pour le maintien à la fin de l’année 2020, Castres s’est magnifiquement redressé durant la phase retour et a même rêvé de la phase finale jusqu’à la dernière journée de la saison régulière de Top 14.. Il s’agit du troisième ligne néo-zélandais de 25 ans Teariki Ben Nicholas (deux saisons, en provenance des Highlanders), du pilier droit géorgien de 29 ans Levan Chilachava (trois saisons, Montpellier), du pilier droit français de 29 ans Antoine Guillamon (une saison, Montpellier), du pilier gauche français de 25 ans Quentin Walcker (deux saisons, Perpignan), du talonneur français de 22 ans Brendan Lebrun (deux saisons, La Rochelle), du deuxième ligne français de 24 ans Théo Hannoyer (deux saisons, Valence-Romans), du troisième ligne néo-zélandais de 19 ans Feibyan Cornell Tukino (trois saisons, Grenoble), de l’ouvreur néo-zélandais de 31 ans Ben Botica (trois saisons, Bordeaux-Bègles), du centre français de 34 ans Pierre Aguillon (une saison, La Rochelle), du trois-quarts français de 22 ans Antoine Zeghdar (deux saisons, Oyonnax), de l’ailier fidjien de 26 ans Josaia Raisuqe (deux saisons, Stade Français) et de l’arrière français de 24 ans Thomas Larregain (deux saisons, Colomiers).Par ailleurs, le CO a annoncé le départ de Marc-Antoine Rallier (qui va intégrer le staff), Florian Vialelle, Anthony Jelonch, Daniel Kotze, Ma’ama Vaipulu, Armand Batlle, Kevin Firmin, Yann David, Thomas Fortunel, Hans Nkinsi et Lucas Pointud. C'est donc avec un effectif largement chamboulé que le club tarnais visera une qualification pour la phase finale en 2022, ce qu'il n'a plus réussi depuis 2018, l'année de son cinquième titre de champion de France.