Top 14 – Castres : Broncan nommé entraîneur principal

Le retour de Darricarrère

Ça bouge à Castres ! Les dirigeants du CO, mécontents du début de saison du club tarnais, actuel treizième du Top 14, ont décidé de se séparer de Stéphane Prosper, entraîneur des trois-quarts depuis le début de la saison passée, et de nommer entraîneur principal Pierre-Henry Broncan. «», explique le communiqué du Castres Olympique. Pierre-Henry Broncan (46 ans) était jusque-là l’entraîneur des avants, mais monte donc en grade. Il va connaitre son sixième club en tant qu’entraîneur principal en quinze ans, après Blagnac, Auch, Aurillac, Colomiers et Tarbes. Il aura la lourde tâche d’amener de la confiance à un groupe touché par les défaites et par le coronavirus. Le CO est en effet avant-dernier du Top 14, avec 16 points (un point de retard sur Montpellier, le 12eme), mais compte deux matchs en plus à disputer par rapport aux cinq équipes qui sont à jour dans leur calendrier. La mission de l’ancien demi de mêlée débutera samedi avec un déplacement à Lyon (5eme), puis se poursuivra la semaine prochaine avec la réception de la lanterne rouge, Agen.David Darricarrère (49 ans) va quant à lui remplacer Stéphane Prosper en tant qu’entraîneur des arrières, un poste qu’il a déjà occupé à La Rochelle, Dax, Agen, Biarritz, Mont-de-Marsan,L’ancien ouvreur a également porté le maillot du CO en tant que joueur, en 1994-95, où il avait été vice-champion. Ce lundi, le président du CO Pierre-Yves Revol avait annoncé qu’il renonçait à la présidence de la Ligue Nationale de Rugby, à laquelle certains présidents de clubs l’imaginaient bien, pour se consacrer à son club en souffrance.