Top 14 - Castres : Broncan félicite ses joueurs

C’est un Castres Olympique en mode puissance 4 qui a battu le Stade Français (15-9) ce samedi à Pierre-Fabre. Dans le cadre de la 15eme journée de Top 14, le CO a glané contre la formation parisienne sa quatrième victoire consécutive en championnat, s’offrant ainsi le luxe de monter provisoirement sur le podium. Un match sans essai dans lequel l’ouvreur tarnais Ben Botica s’est illustré en envoyant quatre ballons entre les perches. Ce résultat ne pouvait pas plus ravir Pierre-Henry Broncan. « Je suis vraiment très satisfait de la victoire, du contenu également avec ces conditions climatiques difficiles. Il y avait un adversaire très costaud en face, pratiquement au grand complet. J’aurais signé de suite (pour ce résultat) avant la rencontre. Je craignais beaucoup cette équipe du Stade Français », a savouré l’entraineur castrais en conférence de presse, avec le sentiment du travail accompli.

Après l'euphorie, le CO a su enchainer

Au-delà du résultat et des quatre points engrangés, Broncan est satisfait de l’état d’esprit affiché par son groupe. Ce dernier a su confirmer son dernier succès renversant contre La Rochelle (31-30) acquis le deuxième jour de l’année sur la même pelouse et après lequel la fête a un peu trop duré au goût de son entraineur. « Il y avait une sorte d’euphorie toute la semaine. C’est très sympa mais ça ne m’a pas forcément plu. Nos joueurs sortaient dans la rue, tout le monde les congratulait et ça a duré toute la semaine. Aujourd’hui, on avait un match très difficile à disputer. Donc voilà, je suis très satisfait. Je tire un grand coup de chapeau à nos joueurs. » Castres va ainsi préparer sereinement la réception du Munster (14 janvier) et son déplacement chez les Harlequins (21 novembre) pour le compte des troisième et quatrième journées de Champions Cup. Le CO en aura bien besoin, après ses deux défaites inaugurales sur la scène européenne.