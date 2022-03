Top 14 - Castres : Botitu prolonge jusqu’en 2025

Trois essais cette saison pour Botitu

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Vilimoni Botitu est d’ores et déjà assuré de jouer deux saisons supplémentaires avec le Castres Olympique. Le centre fidjien de 23 ans a en effet prolongé son bail de deux ans avec le club du Tarn, pour le porter jusqu’en juin 2025. « C’est une grande fierté de poursuivre l’aventure avec le club. Le CO m’a aidé à grandir et à prendre confiance en moi en tant que joueur de rugby, et à m’inscrire dans le rugby professionnel », s’est réjoui le joueur sur le site officiel de son club. «Un garçon dans lequel nous croyons beaucoup. A n’en pas douter une future star de la Coupe du Monde 2023 ! », a réagi de son côté l’entraîneur principal du CO, Pierre-Henry Broncan.Vilimoni Botitu est arrivé à Castres en 2020, en provenance des Fidji, et a disputé 30 matchs avec le club tarnais, dont 25 comme titulaire, et a marqué 6 essais. Cette saison, il en a déjà inscrit 3 en Top 14 (un contre La Rochelle, deux contre Biarritz) et contribue ainsi au bel exercice 2021-22 du CO, actuel quatrième du classement du Top 14 (12 défaites, 1 nul, 7 défaites) à six journées de la fin de la saison régulière.On ne le verra donc pas contre Brive, Toulouse et Clermont. A 23 ans, Botitu est également un cadre de l'équipe des Fidji de rugby à 7, avec qui il a été sacré champion olympique l'été dernier à Tokyo. Il joue également en équipe des Fidji à 15, et était titulaire lors des trois matchs de la Tournée d'automne.