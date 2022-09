Top 14 - Castres : Blanc futur joker médical du CO ?

Castres alimente la rubrique des transferts. D'après L'Equipe, le CO, huitième du classement du championnat de France après un total de quatre rencontres de Top 14 déjà disputées, pourrait faire appel à un joker médical au poste de demi de mêlée. Et ce dernier pourrait être Julien Blanc. Celui-ci sera amené à suppléer Jérémy Fernandez, pensionnaire du club tarnais et qui s'est tout récemment gravement blessé au niveau de son genou gauche. Une blessure intervenue pas plus tard que samedi après-midi, contre Brive (12-6). Depuis, le diagnostic est tombé et il est plutôt lourd : rupture des ligaments croisés. Une blessure qui va le tenir éloigné des terrains et des compétitions pendant de très nombreux mois. D'où l'envie visiblement de Castres de recruter un joker médical. Une envie du manager local, soit Pierre-Henry Broncan, pour une recherche qui n'a pas mis bien longtemps avant d'être entamée.

Blanc n'a pas encore joué cette saison à Toulon

Ce fameux joker pourrait être Blanc, aujourd'hui âgé de 30 ans et qui joue du côté de Toulon, actuel septième du classement de l'élite. Le principal intéressé, encore sous contrat jusqu'en 2023, se retrouve quatrième dans la hiérarchie de sa formation, à ce poste de numéro neuf. Par conséquent, il n'a, tout bonnement, pas joué la moindre minute de jeu, depuis l'entame de cette saison 2022-23. A Castres, il pourrait s'engager pour une durée d'une saison. Ce fameux futur joker médical ne sera pas Rory Kockott, tout juste retraité et qui a, depuis, intégré le staff, en charge de la défense. A son sujet, lors d'une conférence de presse qui s'était déroulée à l'occasion du mois de mai dernier, Broncan avait indiqué qu'il n'aurait pas à chercher bien loin, lors des prochains mois, pour trouver un joker médical à ce poste précis, en cas de besoin. Finalement, il n'en sera rien.