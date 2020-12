#BoxingDaysRugby

Le Boxing Day prévu en Top 14 par la LNR se passera de l'un des matchs initialement au programme. La rencontre Castres - Bayonne, prévue ce ce dimanche à 16h00 au stade Pierre-Fabre, a en effet été reportée samedi.après une série de tests supplémentaires. Castres et la LNR ont immédiatement été informés de la situation, avant que l'officialisation de la nouvelle ne tombe un peu avant 17h00.Le neuvième de Top 14 avait accepté un suivi particulier en raison de son récent déplacement en Angleterre. Alors que de l'autre côté de la Manche, la vitesse de propagation du coronavirus a augmenté, le club français y avait disputé un match de Challenge européen face aux Leicester Tigers le week-end dernier.A juste titre car il devrait évité qu'une équipe contaminée se présente à son match de Top 14 avec le risque de propagation du Covid-19 que cela représente. De la même façon, la rencontre du 2 janvier entre l'Aviron Bayonnais et Pau est d'ores et déjà menacée elle aussi. Avec un match contre les London Irish la semaine passée, la Section paloise est dans la même situation. Les résultats des tests supplémentaires se sont pas encore connus. Le club béarnais doit accueillir le Stade Français au stade du Hameau ce dimanche. La Rochelle - Montpellier, Racing 92 - Agen, Brive - Lyon, Stade Toulousain - Bordeaux-Bègles et Toulon - Clermont sont les autres matchs prévus ce dimanche pour le compte de la 12eme journée du Top 14.