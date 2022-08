Top 14 - Brive : Un nouvel actionnaire arrive

"Un actionnaire pro-actif de long terme"

Changement de dimension à venir pour la CA Brive Corrèze ! Le club qui a terminé douzième de la dernière saison de Top 14 a annoncé l’arrivée d’un nouveau premier actionnaire, en la personne du millionnaire anglais Ian Osborne, co-fondateur d’un fonds d’investissement international accompagnant des entreprises du monde de l’Internet et de la technologie. Il a été présenté en juillet 2021 au CA Brive par Yannick Bolloré, Président du Conseil de surveillance de Vivendi, l’un des principaux actionnaires et premier sponsor du club corrézien, et a donc été convaincur", lui qui a terminé deux fois 11eme (arrêt de la saison pour cause de pandémie en 2020) et une fois 12eme depuis le retour dans l’élite en 2019.« Je suis ravi d’investir à titre personnel dans Brive – dans un club, dans un sport, et dans une région que j’aime. Le CA Brive est un club unique. Il joue un rôle majeur dans la vie corrézienne et occupe une place de choix dans l’imaginaire du rugby français. Le Top 14 est une compétition remarquable et le rugby français, aussi bien au niveau des clubs qu’au niveau national, est à un tournant tout à fait passionnant de son histoire. Mes nombreuses visites la saison dernière à Brive ont renforcé ma conviction que les supporters sont les meilleurs de France et qu’ils méritent que leur club retrouve la gloire du passé. Je serai un actionnaire pro-actif de long terme.», a confié Osborne, qui aura l'occasion de voir son équipe sur le terrain ce samedi contre Lyon à l'occasion de la 1ere journée de Top 14. Pour le début d'une nouvelle aventure ?