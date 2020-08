Top 14 – Brive : Le match contre le Racing 92 devant 5000 spectateurs

Test grandeur nature à Brive ce vendredi, à une semaine du coup d’envoi de la saison de Top 14 ! Le CA Brive va affronter à 19h00 le Racing 92 en match amical devant 5000 spectateurs au stade Amédée-Domenech. Le club corrézien, avant-dernier du Top 14 au moment de l’arrêt de la saison à la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus, a échangé avec la Préfecture, qui a donc autorisé que la rencontre se dispute devant 5000 spectateurs, soit la jauge maximum pour les rassemblements de personnes jusqu’au 30 octobre (au moins). Cette rencontre servira de test grandeur nature avant la reprise de la saison contre Bayonne le samedi 5 septembre à 18h00, et en vue d’une éventuelle augmentation de la jauge à 9500 spectateurs si la Préfecture en donne l’autorisation.

Gestes barrières, port du masque...

« Travaillant main dans la main avec les autorités, le CA Brive met tout en œuvre pour accueillir son public dans les meilleures conditions et en toute sécurité. Le club appelle ses supporters présents au match à bien respecter les gestes barrières, le port du masque et à suivre les différentes consignes de sécurité qui seront bientôt présentées sur nos différents réseaux et dans l’enceinte du stade », rappelle le club à ses supporters.