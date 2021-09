Top 14 - Brive : Le CAB prolonge son entraîneur

🚨𝗣𝗥𝗢𝗟𝗢𝗡𝗚𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡🚨

Davidson : « Ravi de poursuivre le travail »

Le CA Brive joue la continuité. Ce mardi, en fin d'après-midi, via son compte Twitter officiel, le club de rugby, pensionnaire du Top 14, a officialisé la prolongation du contrat de son entraîneur, à savoir l'Irlandais Jeremy Davidson. Ce dernier est ainsi désormais lié à son club actuel jusqu'en 2024.C'est en 2018 qu'il a ensuite débarqué du côté du département français de la Corrèze. Auparavant, après avoir, dans un premier temps, pris sa retraite de joueur lors de l'année 2003, il a ainsi ensuite pris en charge les avants du côté du club de Castres, de 2007 à 2009, puis ceux de l'Ulster, de 2009 à 2011, ceux d'Aurillac, de 2011 à 2017, pour finir par ceux de Bordeaux-Bègles, de 2017 à 2018.Ce n'est alors qu'ensuite qu'il est donc devenu le manager du club du CA Brive (CAB). Dans le communiqué officialisant la nouvelle de sa prolongation et publié sur le site internet de son club actuel, Jeremy Davidson, qui a grandement contribué à la remontée de son club dans l'élite, ne pouvait évidemment pas cacher sa satisfaction. Il a ainsi notamment déclaré : «Je suis très heureux au sein du CAB et ma famille est comblée de vivre en Corrèze. Je tiens à remercier sincèrement notre président, Simon Gillham, notre directeur général, Xavier Ric, ainsi que le comité exécutif pour la confiance qu’ils m’accordent. Je remercie aussi l’ensemble du club, des partenaires et notre public pour leur soutien sans faille. Maintenant place au travail. » De son côté, Xavier Ric, le directeur général du club, a également réagi : « Toute la famille du CA Brive se réjouit aujourd’hui de voir Jeremy prolonger son contrat. »