Top 14 - Brive : Japaridze, Bituniyata et Ratuva absents plusieurs mois

Début de saison bien compliqué pour Brive. Le club, après trois rencontres de Top 14 disputées, occupe la huitième place du classement, avec deux défaites pour une victoire. Surtout, la formation briviste possède une infirmerie remplie. Selon l'AFP, ce mercredi, pas moins de trois joueurs locaux vont devoir se tenir éloignés des terrains pendant une durée de plusieurs mois. Ces trois joueurs sont même des cadres de l'équipe corrézienne et Brive va donc devoir s'en passer. Il s'agit du Géorgien Luka Japaridze, mais également des Fidjiens Setareki Bituniyata et Tevita Ratuva. Pour ce qui est du pilier droit géorgien Luka Japaridze, qui a disputé pas moins de 21 rencontres à l'occasion de la saison dernière, il a été victime d'une rupture des ligaments croisés d'un genou, pas plus tard que le samedi 10 septembre dernier, lors de la rencontre disputée et remportée sur la pelouse du club de Perpignan (6-17).

Vers un retour de Ratuva avant fin 2022 ?

Cette très grave blessure a ainsi contraint le principal intéressé à en passer par la case chirurgie. Une opération chirurgicale qui s'est déroulée ce mardi. Quant à son retour sur un terrain de rugby, il ne pourra pas être espéré avant la fin de cette saison actuellement en cours. En ce qui concerne l'ailier fidjien Setareki Bituniyata, qui a compté pas moins de 18 titularisations en Top 14 l'année dernière pour un total de trois essais inscrits, il s'est blessé dès l'ouverture de cette nouvelle saison du championnat de France de rugby. Un premier match disputé le samedi 3 septembre dernier, contre Lyon (27-31). Pour lui, une opération chirurgicale est également prochainement prévue pour une absence estimée entre trois et six mois. Enfin, le deuxième ligne fidjien Tevita Ratuva, qui a disputé, en tout, 22 matchs l'an passé, s'est fracturé deux doigts, le samedi 10, contre l'USAP. Son retour ne pourra se faire qu'à la fin de cette année.