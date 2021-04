Top 14 - Brive : Des nouveaux cas de coronavirus au CAB

ℹ️📣 Les derniers tests PCR réalisés révèlent de nouveaux cas positifs au sein du groupe Briviste.

Brive - La Rochelle reporté dès aujourd'hui ?

Décidément, Brive n'est pas épargné par la pandémie de coronavirus. En effet, alors que le club comptait déjà six cas positifs la semaine dernière, ce qui avait causé le report du derby contre Clermont lors de la 21eme journée du Top 14,« À la réception des résultats, il est apparu huit nouveaux cas positifs (deux cas vendredi, quatre cas samedi et deux cas lundi). L’ensemble des équipes du club poursuit leur période d’isolement et de nouveaux tests seront organisés ce jeudi 22 avril 2021. En fonction des résultats, une reprise pourra être envisagée pour les personnes négatives. (...)», peut-on notamment lire dans le communiqué publié par Brive.De ce fait, la réception de La Rochelle prévue ce samedi (17h45) au Stade Amédée-Domenech, comptant pour la 22eme journée du Top 14, ne tient plus qu'à un fil.« Ainsi et conformément au protocole, le club a informé la Commission d’Expertise Médicale de la Ligue Nationale de Rugby de ces éléments, et attend maintenant sa décision concernant la tenue du match CA Brive - La Rochelle programmé ce samedi au Stadium », explique le CAB. Ce nouveau report va donc charger encore un peu plus le calendrier des Corréziens en cette fin de saison, alors que