Top 14 - Bordeaux-Bègles : Vers une prolongation de Jalibert ?

Matthieu Jalibert pourrait signer un nouveau bail en faveur de son club actuel, à savoir l'Union Bordeaux-Bègles, pensionnaire du championnat de France de Top 14. C'est visiblement en tout cas le souhait de son propre président, du côté de l'UBB, à savoir Laurent Marti. Le dirigeant a fait part de son fameux souhait, à l'occasion d'une interview accordée au quotidien régional français Sud Ouest. Un souhait qui ne serait, d'ailleurs, pas plus nouveau que cela, mais il espère parvenir rapidement à ses fins. Aujourd'hui, l'ouvreur international français, âgé de seulement 22 ans et qui compte ainsi déjà pas moins de douze sélections, est en contrat avec son club girondin actuel jusqu'à la fin du mois de juin 2023.

« La prolongation de Matthieu Jalibert est une priorité »

A ce sujet, Laurent Marti a ainsi notamment déclaré, tout en se voulant particulièrement clair : « Oui, la prolongation de Matthieu Jalibert est une priorité. Il y a un moment où on ne peut pas sacrifier un projet pour du fric et mon projet il est construit autour de Matthieu Jalibert. Il n'est pas le seul mais c'est un élément essentiel du développement du club (...). Il peut accompagner le projet de l'UBB trois ou quatre ans de plus avant d'aller voir ailleurs si ça ne marche pas. » En ce qui le concerne, Matthieu Jalibert attend une proposition de la part de son club actuel avant de prendre sa décision et de réfléchir, de manière plus concrète, à son avenir, à l'issue de la saison 2022-23. Une saison qui sera ensuite suivie de la Coupe du Monde, qui aura lieu du côté de la France. Au tout début de ce mois de septembre, dans une interview accordée au quotidien sportif français L'Equipe, le principal intéressé parlait alors notamment de son avenir : « Suite à mes blessures, j'avais aussi été victime de critiques. J'entendais que j'aurais du mal à enchaîner. J'ai prouvé le contraire, aussi bien à l'UBB qu'en équipe de France. Mais là encore, je veux continuer à travailler, m'installer durablement, être le meilleur possible. La saison dernière s'est très bien passée. Mais elle est rangée. »