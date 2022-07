Top 14 - Bordeaux-Bègles : Urios va revoir ses méthodes

L'heure est à la remise en question pour Christophe Urios. En effet, au terme d'une nouvelle fin de saison frustrante en Gironde, avec une élimination en demi-finale du Top 14 par Montpellier, le manager de l'Union Bordeaux-Bègles va visiblement revoir ses méthodes. Il faut dire que sa sortie médiatique pour tenter de relancer ses leaders, comme Mathieu Jalibert et Cameron Woki, n'avait pas vraiment eu l'effet escompté. D'ailleurs, ce dernier a depuis quitté le club pour s'engager avec le Racing 92, ce qui a été un coup dur pour les pensionnaires du Stade Chaban-Delmas. « On n'avait pas imaginé son départ mais c’est la vie. Les routes se sont séparées. La difficulté, c’est que ça s’est passé très tard, ça s’est fait le dernier jour des mutations. Quand on veut remplacer des joueurs de ce niveau, il faut s’y prendre un ou deux ans en avance », a expliqué Urios, au sujet du départ du 2eme ou 3eme ligne du XV de France.

« J’ai repensé ma façon de travailler avec mon staff »

« La fin de saison dernière a laissé beaucoup d’amertume. En juin, on n’a pas réussi à trouver cette cohésion d’équipe qui fait que tu te bats pour être champion. On a des regrets car on a le sentiment de ne pas avoir exploité tout notre potentiel. (...) J’ai repensé ma façon de travailler avec mon staff, je vais chercher à développer cette responsabilité. Et non pas attendre que l’entraîneur, le capitaine ou le staff gueulent pour se dire que l’on a fait un mauvais match, a également confié le manager de l'UBB, lors d'un entretien accordé à Sud Ouest.. Ça va nous amener à un engagement fort, je veux que les mecs soient authentiques, parlent vrai. ll y a des choses qui vont bouger. Je trouve que c’est le bon moment. » Apparemment, en Gironde, le changement, c'est maintenant. Les supporters espèrent désormais que les résultats suivront pour ainsi continuer de jouer les premiers rôles en Top 14.