Top 14 - Bordeaux-Bègles : Urios prolonge jusqu’en 2025

Urios champion de France en 2018

C’est en ce 20 décembre, jour de son 56eme anniversaire, que Christophe Urios a signé sa prolongation de contrat ! Dans les tuyaux depuis de nombreuses semaines, le nouveau bail de l’entraîneur de Bordeaux-Bègles, arrivé en 2019, a été officialisé ce lundi. Le Montpellierain de naissance a prolongé jusqu’en juin 2025. « Je suis heureux de vous annoncer la prolongation de notre manager Christophe Urios jusqu’au 30 juin 2025.», a réagi le président de l’UBB, Laurent Marti dans un communiqué. Au mois d’octobre, Christophe Urios déclarait : « Mon avenir est simple et compliqué. On a parlé avec Laurent (Marti), ça s’est super bien passé. Mais aujourd’hui, je n’ai pas envie de prendre une décision. Je la prendrai en fin d’année. J’ai besoin de savoir plein de choses. Est-ce que je peux faire progresser le club ? Est-ce que je peux progresser moi-même ? ». Il a visiblement trouvé les réponses à ses questions.Après avoir débuté sa carrière d’entraîneur là où il avait terminé celle de joueur, à Castres en 2002, l’ancien talonneur avait rejoint Bourgoin-Jallieu en 2005 pour deux saisons, avant de signer à Oyonnax, où il s’était fait connaitre du grand public en restant huit ans. En 2015, Christophe Urios était retourné à Castres, avant de dire oui au projet bordelais en 2019.En mars 2020, le club girondin était en tête du Top 14 avec huit points d’avance sur Lyon avant l’arrêt de la saison pour cause de pandémie de coronavirus. Cette saison, l’UBB est de nouveau en tête, avec deux points d’avance sur Toulouse à Noël. Cette fois, c’est peut-être la bonne ?A noter également ce lundi la prolongation pour une saison du talonneur de 33 ans Clément Maynadier, arrivé au club en 2013 après avoir débuté à Albi. Il a joué 11 matchs avec l’UBB cette saison.