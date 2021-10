Top 14 - Bordeaux-Bègles : Urios bientôt prolongé ?

Christophe Urios poursuivra-t-il l'aventure du côté du club de rugby de l'Union Bordeaux-Bègles, pensionnaire de Top 14 ? Pour le moment, la question reste en suspens. Toutefois, le sujet a été évoqué par le principal intéressé, lors d'une interview accordée à la télévision, sur la chaîne TV7, ce lundi soir. Des discussions auraient même été entamées entre le manager de l'UBB et son président, à savoir Laurent Marti, concernant une éventuelle prolongation de sa part : « On a commencé à parler entre gens de bonne compagnie. Un manager ne peut pas rester dans sa dernière année sans contrat. Il faut que les choses soient claires. Mais il est encore un peu tôt pour moi pour me prononcer. Pour l’instant, je suis concentré sur la performance de l’équipe. Ma feuille de route quand je suis arrivé, c’était de qualifier cette équipe pour les phases finales, d’installer le club dans le haut niveau. Il a la capacité à jouer les phases finales tous les ans. Quand le temps viendra, je parlerai avec Laurent très tranquillement. C’est une belle personne, très respectable. Mais honnêtement, je ne suis pas prêt à discuter maintenant. »

L'UBB demi-finaliste du Top 14 l'an passé

Christophe Urios est arrivé du côté de l'Union Bordeaux-Bègles lors de l'été 2019 et son contrat actuel court encore jusqu'en 2023. Avant de rejoindre le club girondin, le technicien avait alors également entraîné le Castres Olympique, à deux reprises, entre les années 2002 et 2005, puis entre les années 2015 et 2019. L'ancien talonneur est également passé sur le banc du CS Bourgoin-Jallieu, entre les années 2005 et 2007, puis sur celui de l'US Oyonnax, entre les années 2007 et 2015. Avec l'Union Bordeaux-Bègles, Urios a ainsi disputé une demi-finale de Challenge européen en 2020, puis une en Coupe d'Europe l'année suivante, soit en 2021. Les demi-finales, c'est ce qu'avait aussi connu l'Union Bordeaux-Bègles, dans le championnat de France, toujours en 2021.