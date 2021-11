Top 14 - Bordeaux-Bègles : Seuteni vers La Rochelle

Seuteni, cinquième recrue rochelaise

Arrivé en 2018 à Bordeaux-Bègles, Ulupano Seuteni va bientôt faire ses valises pour remonter le long de la côte atlantique. Le quotidien régional Sud-Ouest révèle en effet ce jeudi que le centre international samoan de bientôt 28 ans (il les fêtera le 9 décembre) a signé un contrat pour les deux prochaines saisons avec La Rochelle. Le natif d’Adelaide, en Australie, quittera donc, après quatre saisons, le club girondin, actuel deuxième du Top 14, pour le vice-champion de France et d’Europe 2021.Après deux saisons au RCT mais seulement cinq matchs, il a été prêté à Oyonnax, tout juste relégué en Pro D2, et a réussi l’ascenseur en participant à la remontée du club de l’Ain en Top 14, avec pour couronner le tout un titre de champion de France, qui constitue à ce jour la seule ligne de son palmarès. Seuteni a disputé une deuxième saison à Oyonnax, avec une descente en Pro D2 à la clé, et a ensuite rejoint Bordeaux-Bègles.Sous le maillot de l'UBB, Seuteni est devenu petit à petit un cadre. Il a disputé 19 matchs lors de sa première saison, 13 lors de la deuxième (interrompue pour cause de pandémie de coronavirus), 21 la saison passée, et déjà 10 sur les 10 possibles cette saison (6 titularisations).Autant dire que c'est un joli coup qu'a réalisé le Stade Rochelais, qui a déjà, rappelons-le, enrôlé pour la saison prochaine le pilier droit du Racing 92 Georges-Henri Colombes, le talonneur de Pau Quentin Lespiaucq, son coéquipier ouvreur Antoine Hastoy, et le pilier gauche de l’UBB Thierry Paiva.